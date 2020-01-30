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В ТРЦ «Европейский» Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в России кинотеатр с технологией ScreenX

В этом году продолжатся изменения формата развлекательной сферы столичного торгового центра «Европейский». Перемен ждет одно из самых популярных досуговых направлений – кинопоказ. Владельцы «Европейского» Год Нисанов и Зарах Илиев всегда были знамениты тем, что воплощали в жизнь самые амбициозные проекты, задавая тон в индустрии торговли. На этот раз они предложат московским зрителям первую в мире технологию мультипроекции ScreenX, благодаря которой можно полностью погрузиться в действо, происходящее на экране.

Новейшая технология мультипроекции


С тех пор как был изобретен кинопроектор было выпущено огромное количество фильмов, от черно-белых и немых до созданных с помощью компьютера. При этом эффект присутствия достигался в основном средствами техники – специальными очками, движущимися креслами и другими.
ТРЦ "Европейский" Года Нисанова и Зараха Илиева скоро пополнится новым кинотеатром

Однако сейчас Объединенная сеть кинотеатров предложит клиентам технологии мультипроекции ScreenX. Оборудование предоставит компания CJ 4DPLEX из Южной Кореи, а установлено оно будет в одном из залов ТРЦ «Европейский» Года Нисанова и Зараха Илиева.

При использовании этой технологии эффект полного погружения достигается благодаря тому, что помимо «обычного» экрана также установлены еще два – на боковых стенах зала. Естественно, для использования ScreenX нужно особым образом создавать фильм – сцены снимаются с трех камер.
Реконструкцию кинотеатра, начавшуюся в прошлом году, планируется завершить в этом.

Не только кинотеатр


Но возможности для отдыха в «Европейском» не ограничиваются новым кинотеатром. В торгово-развлекательном центре с завидной частотой проходят встречи со знаменитыми актерами, музыкантами и спортсменами. Звезды мировой величины участвуют в знаковых тематических мероприятиях «Европейского», привлекая внимания посетителей.

Одним из важных условий успеха торговли в последнее время является именно сфера досуга. Многие столичные ТРЦ, поняв это, стали предоставлять своим клиентам все больше возможностей для развлечений, и «Европейский» в этом плане в передовиках. Год Нисанов и Зарах Илиев создали центр, в котором можно и покупки сделать, и в кино сходить, и отдохнуть в ресторане. Благодаря такому подходу ТРЦ практически с первых месяцев работы бьет рекорды посещаемости.

Хорошо вписался


Площади, расположенные поблизости с крупными транспортными узлами, исторически становились точками притяжения - здесь всегда были торговые ряды. По мнению экспертов, такие площадки имеет смысл развивать комплексно, и универсальный торговый молл «Европейский» со множеством зон для досуга – как раз один из примеров такого комплексного развития. Благодаря этому территория в районе Киевского вокзала и на пересечении трех линий метрополитена была использована максимально эффективно.
Также стоит отметить логистику торгового центра (паркинг на более чем тысячу машиномест расположен на верхних этажах) и внутреннее пространство, организованное в традициях пассажей. Во многом поэтому «Европейский» Илиева и Нисанова стал визитной карточкой столицы, и многие гости обязательно посещают его, бывая в Москве.

Курс на универсальность


Многие бизнес-проекты Года Нисанов и Зараха Илиева отличает универсальность. Например, транспортно-пересадочный узел «Щелковский», который планируется открыть в ближайшие месяцы. Он заменит собой физически и морально устаревший Центральный автовокзал. В многофункциональном комплексе будут располагаться кинотеатр на восемь залов, фитнес-клуб и многие другие досуговые зоны.

Среди других знаковых проектов Года Нисанова и Зараха Илиева – агрокластер «Фуд Сити», на территории которого осенью прошел фестиваль TRUCKFEST-2019, а также ТЦ «Электронный рай», превращенный девелоперами в мебельный торговый центр нового формата. Комплекс носит название «Гранд Юг», и теперь в нем располагается не только огромное количество продавцов электроники, но и множество производителей мебели. Как раз такие многофункциональные объекты, по мнению экспертов, будут иметь немалый успех в будущем.

По материалам КП.ру

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Добавил: Роман Сегодня, 21:43

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