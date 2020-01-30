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В Сети показали капот внедорожника “Русский Прадо” от УАЗ нового поколения

В Сети появилось изображение капота внедорожника “Русский Прадо” от УАЗ нового поколения. Дизайн рассекретил Роспатент.

УАЗ запатентовал на этот раз капот “Русского Прадо”, который стал более рельефным в отличие от предыдущей версии. Эксперты пришли к выводу, что специалисты сделали ставку на усиление пассивной безопасности. Однако по предварительному дизайну внедорожника нельзя просмотреть детали оформления. Предполагается, что он получит полностью обновленный внешний вид и отделку салона. Ожидается новый турбомотор, который будет работать в паре с шестиступенчатой коробкой передач.

Специалисты уже могут сказать, что модель обзаведется улучшенной светодиодной оптикой, новым мультимедийным комплексом и тормозом с функцией Auto Hold. Презентация новинки ожидается во второй половине 2021 года, а его минимальная стоимость составит 1,5 млн рублей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

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