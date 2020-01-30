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Эксперты назвали 6 самых бесполезных опций в автомобиле

В современном автомобиле имеется немало опций, которые призваны повысить комфорт водителя и упростить процесс вождения. Тем не менее, некоторые из новинок не представляют практической пользы. Эксперты перечислили эти функции, назвав 6 самых бесполезных.

Первой специалисты назвали штатную навигационную систему. Опыт показал, установленная производителем электроника даже от самых серьёзных брендов уступает онлайн-картам, которые имеют очень широкий функционал и точность. Они постоянно пополняются, и навигаторы могут показать даже улицу, находящуюся на дальних окраинах. Кроме того, такие устройства лучше собирают информацию о пробках. Система распознавания голоса тоже пока далека от идеала. Пока не один концерн не смог представить электронного помощника, который бы правильно и быстро понимал водителя. Лишь производители из Германии смогли приблизиться к желаемому результату, но и они не располагают необходимыми технологиями. В итоге автовладелец уже через неделю отключает функцию навсегда. "Автопарковщик" использую только начинающие водители, те, кто имеет большой стаж, не пользуются им, предпочитая самостоятельно ориентироваться в пространстве. Не пользуется популярностью и круиз-контроль. На практике эта опция работает плохо, особенно в городских условиях, когда нужно постоянно нажимать на тормоз. Из-за этот система выключается, и перезапускать её каждый раз неудобно. Выходом является адаптивный круиз-контроль, но его стоимость значительно выше.

Омыватель фар водители также не оценили, особенно российские. На отечественных дорогах слишком много грязи, с которой жидкость не справляется. Владельцы машин в целях экономии моющего средства чаще выключают систему. Панорамная крыша не менее бесполезная опция, за которую приходится доплачивать. Свет, проникающий через прозрачный люк, нагревает салон, из-за чего приходится чаще использовать кондиционер.

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Авто / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:41

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