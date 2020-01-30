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Путин поручил к 1 марта представить предложения касательно выплат ветеранам

Президент РФ Владимир Путин выдал правительству страны поручение провести к 1 марта предложения о выплатах финансовой помощи для инвалидов и ветеранов ВОВ. По данным на веб-портале Кремля, соответствующее решение появилось после проведения заседания Российского оргкомитета «Победа».
Путин поручил к 1 марта представить предложения касательно выплат ветеранам

Владимир Путин ранее сообщал, что единовременная денежная дотация в честь 75-летия Победы в ВОВ для ветеранов и всех приравненных к к данной группе льготным категориям будет выдана в объёме 75 тысяч рублей. Для владельцев награды «труженик тыла» разовая помощь составит 50 тысяч рублей.

Глава РФ сообщил, что все выплаты, приуроченные к приближению 75-летия Победы, обязаны передать ещё и бывшим несовершеннолетним узникам гетто, концлагерей и прочих мест принудительного заключения, сформированные фашистами либо союзными им лицами за период ВОВ. В список льготной категории были включены вдовы военнослужащих, скончавшихся за время ведения военных действий с Финляндией, ВОВ, боевого противостояния с Японией, а также другие лица, включая российских ветеранов либо их вдовствующих супругов, постоянно проживающих на территории Эстонии, Литвы, Латвии.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:06

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