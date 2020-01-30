Путин поручил к 1 марта представить предложения касательно выплат ветеранам





Владимир Путин ранее сообщал, что единовременная денежная дотация в честь 75-летия Победы в ВОВ для ветеранов и всех приравненных к к данной группе льготным категориям будет выдана в объёме 75 тысяч рублей. Для владельцев награды «труженик тыла» разовая помощь составит 50 тысяч рублей.Глава РФ сообщил, что все выплаты, приуроченные к приближению 75-летия Победы, обязаны передать ещё и бывшим несовершеннолетним узникам гетто, концлагерей и прочих мест принудительного заключения, сформированные фашистами либо союзными им лицами за период ВОВ. В список льготной категории были включены вдовы военнослужащих, скончавшихся за время ведения военных действий с Финляндией, ВОВ, боевого противостояния с Японией, а также другие лица, включая российских ветеранов либо их вдовствующих супругов, постоянно проживающих на территории Эстонии, Литвы, Латвии.