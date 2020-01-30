Ученые назвали несколько симптомов сердечного приступа





Симптомами чаще всего могут быть одышка, беспокойство, слабость, боль в области груди, подавленность и легкомысленность. Эти признаки могут проявляться в течение нескольких дней или же внезапно. Появляется ощущение давления на грудную клетку. Эксперты проанализировали информацию о сердечных приступах в США. В результате было обнаружено, что каждые 40 секунд в стране страдает один гражданин. За год насчитывается около 805 тысяч людей, которые переживали сердечный приступ. Известно, что 20% из 100 припадков происходят без проявления симптомов.Если вовремя распознать приступ, можно не только ликвидировать его, но и избежать появление других тяжелых заболеваний сердца. Чем быстрее пациенту окажут необходимую ему помощь, тем меньше ущерба получит его жизненно важный орган. Стоит не забывать о том, что легкий приступ также опасен для здоровья человека. Расстройство желудка способствует нарушению кровоснабжения в сердце и способствует возникновению проблемы.