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Ученые назвали несколько симптомов сердечного приступа

Национальная служба здравоохранения назвала несколько симптомов, которые свидетельствуют о сердечном приступе. На первый взгляд признаки могут быть безобидными, например, легкомысленность, чувство подавленности и другие.
Ученые назвали несколько симптомов сердечного приступа

Симптомами чаще всего могут быть одышка, беспокойство, слабость, боль в области груди, подавленность и легкомысленность. Эти признаки могут проявляться в течение нескольких дней или же внезапно. Появляется ощущение давления на грудную клетку. Эксперты проанализировали информацию о сердечных приступах в США. В результате было обнаружено, что каждые 40 секунд в стране страдает один гражданин. За год насчитывается около 805 тысяч людей, которые переживали сердечный приступ. Известно, что 20% из 100 припадков происходят без проявления симптомов.

Если вовремя распознать приступ, можно не только ликвидировать его, но и избежать появление других тяжелых заболеваний сердца. Чем быстрее пациенту окажут необходимую ему помощь, тем меньше ущерба получит его жизненно важный орган. Стоит не забывать о том, что легкий приступ также опасен для здоровья человека. Расстройство желудка способствует нарушению кровоснабжения в сердце и способствует возникновению проблемы.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 18:17

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