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В словарь английского языка ввели глагол, связанный с именем Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри в последнее время становятся центром всеобщего внимания после ухудшения отношений с королевской семьей. Недавно в словарь английского языка ввели глагол, связанный с именем герцогини Сассекской.

После двух лет жизни, насыщенных критикой и преследованиями со стороны прессы, Меган Маркл и принц Гарри, герцог Сассекский решили сделать что-то радикальное: они заявили об отказе от своих обязанностей и титулов членов британской королевской семьи. Это дало английским филологам возможность ввести в словарь неологизм - To meghan markle («меганмарклнуть»). Имя герцогини Сассекской теперь используется как глагол, который означает «заботиться о собственном психическом здоровье». Например, его можно использовать во время обсуждения отношений, для отказа от совместного похода в бар или увольнения с нелюбимой работы.

Это не первый раз, когда британская дворянка вдохновляет филологов на создание неологизмов. Согласно Urban Dictionary, «меганмарклнуть» также означает: «бросить своих друзей, когда становишься знаменитым». До отношений с принцем Гарри Меган Маркл была умеренно известной актрисой. После её роли в сериале «Форс-мажоры» - звезда получила скромное признание, что впоследствии вынудило её покинуть карьеру. Тем не менее, её интересы распространились на защиту прав женщин, вопросы образования, климата и психическое здоровья. Несмотря на усилия артистки, британская пресса и публика не смягчали свое критическое отношение к дворянке.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:00

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