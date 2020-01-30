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23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж

Дочь одного из наиболее богатых людей в мире Билла Гейтса собирается замуж за своего возлюбленного Наиля Нассара. Об этом Дженнифер Гейтс сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж

23-летняя Дженнифер Гейтс опубликовала совместный снимок со своим избранником из Чикаго Наилем Нассаром, в описании под которым поделилась со своими подписчиками радостными известиями. Возлюбленный девушки сделал ей предложение, и она ответила ему согласием. Дженнифер Гейтс показала кольцо с огромным бриллиантом. Дочь самого богатого в мире бизнесмена отметила, что ее избранник является единственным в своем роде, и что он сильно удивил ее своим предложением, которое сделал в значимом для них обоих месте. Девушка подчеркнула, что уже не может дождаться, чтобы провести со своим избранником всю оставшуюся жизнь, «учась, развиваясь, смеясь и любя вместе». Будущий муж Наиль Нассар, который профессионально занимается конным спортом, также поделился в соцсетях своей радостью. Он подчеркнул, что чувствует себя самым удачливым и счастливым человеком на планете, и поблагодарил свою возлюбленную за ощущения каждого дня, словно во сне.

Дженнифер Гейтс и Наиль Нассар пребывают в романтических отношениях в течение четырех лет. Их общим увлечением является конный спорт. Также пара любит путешествовать по миру.

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В мире / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:40

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