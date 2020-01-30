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В Минфине и Центробанке обсуждаются планы по увеличению размера пенсии

В преддверии создания новой пенсионной системы власти РФ решили обсудить планы по увеличению размера пенсии. Этим вопросом сейчас занялись сотрудники Минфина и Центробанка в рамках программы софинансирования.

Несмотря на новую инициативу финансовых властей РФ о возможном повышении пенсии при обсуждении «гарантированного пенсионного плана», эти перемены могут оказаться актуальными лишь для молодежи. Дело в том, что повышение размера пенсии на данный момент пребывает в стадии концепта, и если такое решение будет принято, то программа коснется только тех, кто начинают свою трудовую деятельность. По словам замминистра финансов России Алексея Моисеева, в будущий ГПП можно будет также конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС.

Более скептического мнения о софинансировании придерживается экс-глава НПФ «Участие» Сергей Зыцарь, который называет ГПП малопривлекательным для молодого населения. Пенсионные вопросы, по его словам, интересуют лишь людей старшего возраста. Госпрограмму софинансирования ввели 2008 году, когда соотечественникам дали возможность за 10-летний период выплачивать взносы в размере 2—12 тысяч рублей ежегодно, после чего эти средства удваивались государством. Новая пенсионная система призвана предоставить россиянам возможность копить на предстоящую пенсию за счет переводов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:59

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