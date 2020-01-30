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Езда на работу на велосипеде продлевает жизнь

Ученые из Университетов Отаго, Мельбурна и Окленда провели исследование, доказавшее, что езда на работу на велосипеде помогает продлить жизнь. Доктор Кэролайн Шоу сообщает о падении смертности на 13%.

Соответствующее улучшение зафиксировали среди тех, кто придерживался полезной для здоровья привычки добираться до работы на велосипеде. Отмечается, что это имеет отношение к пользе для здоровья по причине появления дополнительной физической активности.

Вдобавок, указывается, что не выявлено понижения смертности для лиц, которые ходили на работу пешком либо использовали общественный транспорт. Суммарно провели изучение 80% трудоспособных жителей на территории Новой Зеландии в течение периода в 15 лет, ввиду чего данные об исследованиях могут считаться достаточно правдивыми.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:30

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