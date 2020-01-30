Езда на работу на велосипеде продлевает жизнь





Соответствующее улучшение зафиксировали среди тех, кто придерживался полезной для здоровья привычки добираться до работы на велосипеде. Отмечается, что это имеет отношение к пользе для здоровья по причине появления дополнительной физической активности.Вдобавок, указывается, что не выявлено понижения смертности для лиц, которые ходили на работу пешком либо использовали общественный транспорт. Суммарно провели изучение 80% трудоспособных жителей на территории Новой Зеландии в течение периода в 15 лет, ввиду чего данные об исследованиях могут считаться достаточно правдивыми.