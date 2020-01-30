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В Перу 13 человек скончались от ударов молний

В Перу от ударов молний скончались 13 человек в течение 4 дней. Инциденты случились на территории высокогорных провинций.

Представители местного Минздрава сообщают, что безопасность жителей в областях с частым появлением указанного природного феномена вызывает большую обеспокоенность. Обеспечение защитных мероприятий для осведомления людей о мерах повышения безопасности является вопросом, имеющим «жизненную необходимость».

Национальная метеослужба Перу призвала граждан контролировать ситуацию и придерживаться рекомендаций по защите своего здоровья. Важно проявлять особую осторожность при наступлении гроз и штормов. В таких погодных условиях нельзя оставаться под деревьями либо поблизости от дверных проёмов и окон. Важно отключать бытовые приборы, подключенные к электросети, а также мобильные телефоны, отказаться от использования зонтов с металлическими элементами.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:33

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