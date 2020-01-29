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Иван Янковский признался, что мечтает о семье и детях

Знаменитый холостяк Иван Янковский признался, что мечтает о семье и детях. В будущем артист планирует иметь сына и дочь, а также заняться благотворительностью.

Оказалось, что 29-летнему Ивану Янковскому хочется завести семью, чтобы супруга непременно родила ему детей - мальчика и девочку. Также он не будет против, если жена захочет иметь больше наследников. В ближайшем будущем артист намерен заняться благотворительностью, помогая людям и животным. Он уверен, что в современном мире больше не модно быть тем, кого волнует исключительно собственная жизнь. По мнению звезды, большинство уделяет внимание заботе о природе и окружающих, поэтому Янковский регулярно посещает мероприятия, организованные благотворительными фондами.

Иван Янковский обрел большую популярность после съемок фильма “Текст”, где участвовал в интимной сцене с Кристиной Асмус.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30

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