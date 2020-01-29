Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров грубо обращается с маленьким сыном Богданом





После возвращения в Периметр Илья Яббаров вызвался погулять со своим маленьким сыном Богданом. Алена Рапунцель не против, она отдала маленького сына заботливому отцу, который не видел наследника очень долго. Участник реалити-шоу сначала отправился на прогулку, а затем решил продолжить игру с наследником уже в комнате.Тем не менее, поклонники испугались, когда увидели в эфире, что Илья Яббаров во время игры с маленьким Богданом не рассчитал силы и бросил его на кровать. Отношение отца назвали грубым, а его нынешняя избранница Анастасия Голд посоветовала возлюбленному относиться к маленькому ребенку более бережно, ведь если бы не кровать, мальчик явно получил травму.