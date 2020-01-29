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Подписчики упрекнули Дану Борисову за набранный вес и неудачные фото

Подписчики упрекнули Дану Борисову за набранный вес и неудачные фото, опубликованные в Instagram. Телеведущая не стесняется изменений фигуры и отдыхает в Таиланде.

За границу Борисова отправилась несколькими неделями ранее, однако поддерживает активность в фотоблоге, публикуя свежие кадры. Снимки, вызвавшие сдержанное недовольство подписчиков телеведущей, были сделаны на пляже и в номере отеля. Одни кадры показывают Дану Борисову в купальнике закрытого типа, а другие – в бежевой безрукавке и юбке с блестящей мозаикой.

Обтягивающий купальник бледно-красного оттенка позволил поклонникам оценить все изменения фигуры знаменитости. Помимо критических отзывов, Дана Борисова получила много комментариев со словами восхищения и поддержки. Некоторые назвали знаменитость богиней и похвалили за природную красоту.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 23:00

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