Подписчики упрекнули Дану Борисову за набранный вес и неудачные фото

За границу Борисова отправилась несколькими неделями ранее, однако поддерживает активность в фотоблоге, публикуя свежие кадры. Снимки, вызвавшие сдержанное недовольство подписчиков телеведущей, были сделаны на пляже и в номере отеля. Одни кадры показывают Дану Борисову в купальнике закрытого типа, а другие – в бежевой безрукавке и юбке с блестящей мозаикой.Обтягивающий купальник бледно-красного оттенка позволил поклонникам оценить все изменения фигуры знаменитости. Помимо критических отзывов, Дана Борисова получила много комментариев со словами восхищения и поддержки. Некоторые назвали знаменитость богиней и похвалили за природную красоту.