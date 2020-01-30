Ученые сообщают о риске уничтожения Земли из-за вспышки на Солнце через 100 лет





Эксперты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сообщили, что спустя 150 лет стоит ожидать сильную вспышку на Солнце, спровоцированную резким выбросом горючих газов. Поток тепла может достичь Земли, а также значительно ускорить процесс глобального потепления параллельно с ликвидацией озонового слоя. В случае реализации такого сценария находиться под лучами Солнца свыше 10 минут станет опасно для жизни.Учёные провели исследование данных о «супервспышках» звёзд, которые по габаритам превосходят Солнце в тысячи раз. Подобные явления имели шанс спровоцировать разрушения всей системы. Процесс занимал всего несколько часов времени, поскольку от звезды до границ планетарной группы выброс доходил в кратчайшие сроки. Астрономы предупреждают, что выброс энергии Солнца случается приблизительно каждую тысячу лет. У более молодых светил процесс имеет на порядок большую частоту. С учетом регистрации последнего такого выброса свыше 800 лет назад, можно говорить о важности повышения готовности к опасной ситуации в относительно скором будущем.