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Ученые сообщают о риске уничтожения Земли из-за вспышки на Солнце через 100 лет

Ученые из Университета Колорадо рассказали о риске уничтожения Солнцем жизни на Земле в течение следующих 100 лет. Причиной негативного сценария может стать сверхмощная вспышка звезды, что вызовет рост температуры в атмосфере планеты в несколько раз.
Ученые сообщают о риске уничтожения Земли из-за вспышки на Солнце через 100 лет

Эксперты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сообщили, что спустя 150 лет стоит ожидать сильную вспышку на Солнце, спровоцированную резким выбросом горючих газов. Поток тепла может достичь Земли, а также значительно ускорить процесс глобального потепления параллельно с ликвидацией озонового слоя. В случае реализации такого сценария находиться под лучами Солнца свыше 10 минут станет опасно для жизни.

Учёные провели исследование данных о «супервспышках» звёзд, которые по габаритам превосходят Солнце в тысячи раз. Подобные явления имели шанс спровоцировать разрушения всей системы. Процесс занимал всего несколько часов времени, поскольку от звезды до границ планетарной группы выброс доходил в кратчайшие сроки. Астрономы предупреждают, что выброс энергии Солнца случается приблизительно каждую тысячу лет. У более молодых светил процесс имеет на порядок большую частоту. С учетом регистрации последнего такого выброса свыше 800 лет назад, можно говорить о важности повышения готовности к опасной ситуации в относительно скором будущем.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:16

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