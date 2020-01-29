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Валерий Сюткин отказался комментировать скандал с Ириной Отиевой: "Сплетничать о певице “низко”

Музыкант Валерий Сюткин отказался комментировать ситуацию, в которой оказалась его коллега Ирина Отиева после нового выпуска “Прямого эфира”. Артист считает, что сплетничать о певице “низко”.

Много лет назад Ирина Отиева была популярной исполнительницей, но сейчас ее слава угасла, а в недавнем шоу Андрей Малахов предположил, что она страдает от алкоголизма и психологических проблем. Данную ситуацию обсудили многие отечественные знаменитости, поддержав коллегу, но Валерий Сюткин отказался от комментариев, считая, что “это будет низко”. Музыкант подчеркнул, что в этом случае нужно поддержать и оказать реальную помощь, а не сплетничать за спиной. Он уверен, что некоторые подробности могут быть неизвестны, поэтому любые советы окажутся бесполезными.

Валерий Сюткин узнал о проблемах в жизни Отиевой, о которых говорят в прессе, от журналистов, поэтому не уверен, что ситуация настолько критическая.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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