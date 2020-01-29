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Ученые: Морская звезда поможет людям выздоравливать в 100 раз быстрее

Ученые, сотрудничающие с американским Университетом Карнеги-Меллона, сообщили о возможности ускорить выздоровление людей благодаря исследованиям морских звёзд. Морское животное обладает высоким уровнем регенерации, поэтому перенос соответствующих принципов на организм человека позволят добиться восстановления организма на скорости в 100 раз большей относительно привычного показателя.

Ученые сообщают, что имеются большие преимущества использования терапии с помощью стволовых клеток. Об этом говорят в течение десятилетий. Подобный подход обеспечивает облегчение боли во время развития артрита, оказывает помощь в лечении от множества болезней. В то же время процедура крайне дорогостоящая и доходит до $200 тысяч. Крис Ноэли Даль и Вероника Хинман считают, что возникшая проблема может быть решена благодаря изучению процессов регенерации морской звезды.

«Если “голова” в начальном этапе развития удаляется, что дифференцированные клетки, которые даже не относятся к нервным тканям, получают возможность перераспределения. Они приближаются к повреждённому участку и становятся частью нейронной сети. Это совершенно поразительная способность», - считают учёные.

В целях глубинного понимания процесса исследователи готовы разработать модель системы личинки морской звезды. Благодаря такому подходу ученые смогут контролировать механические и химические факторы для поисков разгадки удивительной регенеративной способности морской звезды, позволяющей клеткам снова стать стволовыми для перезапуска своего развития. В итоге выводы будут использованы на людях.

«Новый метод позволит создавать стволовые клетки фактически из любой части организма человека. Хирурги смогут делать инъекции даже в совершенно незначительных операциях, что ускорит выздоровление в 100 раз. Такое быстрое заживление гарантирует снижение случаев формирования на тканях рубцов», - подчеркивает Крис Ноэли Даль.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:54

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