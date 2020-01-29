Ученые: Морская звезда поможет людям выздоравливать в 100 раз быстрее





Ученые сообщают, что имеются большие преимущества использования терапии с помощью стволовых клеток. Об этом говорят в течение десятилетий. Подобный подход обеспечивает облегчение боли во время развития артрита, оказывает помощь в лечении от множества болезней. В то же время процедура крайне дорогостоящая и доходит до $200 тысяч. Крис Ноэли Даль и Вероника Хинман считают, что возникшая проблема может быть решена благодаря изучению процессов регенерации морской звезды., - считают учёные.В целях глубинного понимания процесса исследователи готовы разработать модель системы личинки морской звезды. Благодаря такому подходу ученые смогут контролировать механические и химические факторы для поисков разгадки удивительной регенеративной способности морской звезды, позволяющей клеткам снова стать стволовыми для перезапуска своего развития. В итоге выводы будут использованы на людях., - подчеркивает Крис Ноэли Даль.