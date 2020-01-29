Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель забылась и раздвинула ноги прямо перед камерой





Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель видимо забыла, что у нее в комнате установлены камеры и играя с дочерью приняла не совсем приличную позу. Девушка достаточно сильно увлеклась игрой с дочкой и забыла о том, как она может выглядеть со стороны.Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель при каждой удобной возможности пытается напомнить о том, что она успешная мать и жена. Судя по-всему, девушка уверена, что все уже забыли о ее прошлом и о том, что ранее она работала в чате для взрослых.Однако после того, как Ольга позволила себе расслабится и приняла не совсем приличную позу, телезрители тут же не только вспомнили, чем она занималась ранее, но и в очередной раз начали ее попрекать. Некоторые даже подчеркнули, что у звезды проекта «Дом-2» Ольги Рапунцель нет никакой морали, ведь будучи в положении она позволяет себе быть настолько распущенной.Были и те, кто сказал, возможно, участница телестройки забыла про камеры и поэтому раздвинула ноги. Но вот операторы не упустили шанса и засняли все происходящее крупным планом. В момент, когда все это происходило рядом с Ольгой Рапунцель, как раз играла ее дочь Василиса, которая пускала мыльные пузыри.