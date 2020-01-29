Звезда КВН Овик Григорян впал в кому





СМИ сообщают, что 8 января 25-летний Овик Григорян пережил инсульт и две недели провел в больнице. После улучшения самочувствия его выписали, но 23 января во время отдыха с друзьями он внезапно схватился за голову и начал кричать, а потом впал в кому. Незамедлительно была вызвана “скорая помощь”, а прибывшие врачи оценили состояние участника КВН как тяжелое. На данный момент решается вопрос об операции из-за последствий инсульта, но большая гематома в головном мозге не позволяет провести вмешательство.Ситуация осложняется также тем, что семья Овика Григоряна нуждается в деньгах, чтобы оплатить процедуры и реабилитационный период. На данный момент на лечение артиста “Армянская сборная” собирает 1,5 млн рублей.