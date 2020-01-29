Вадим Манукян раскритиковал Наталью Андрейченко за резкие слова в адрес подписчиков
Вадим Манукян, занимающий позицию эксперта при Госдуме, раскритиковал Наталью Андрейченко за резкие слова в адрес подписчиков. Знаменитая актриса испугала собственных поклонников длительным отсутствием в интернете, а затем негативно отнеслась к беспокойству фанатов.
Манукян отмечает, что Наталье Андрейченко как публичной личности стоило предупредить сотрудников и близких людей о том, что она отправляется в некое уединения для саморазвития или посещения каких-то процедур культурного либо иного характера. Тогда поклонники не стали бы отвлекать её беспокойством.
«Судя по реакции Андрейченко, считаю вероятным ситуацию с возникновением недоразумения, однако в подобных случаях нужно не винить людей, а спокойно пояснить ситуацию. Именно таким образом ведут себя люди, пребывающие на пути к просветлению», - отметил Манукян во время общения с изданием «Дни.ру».
Недавно актриса, которая склонна длительное время оставаться на собственной вилле в Мексике, пропала без вести. Директор актрисы сообщил, что его подопечная отправилась в гости к собственной подруге, но во время обратного пути неожиданно пропала на собственном авто. По прошествии некоторого времени Андрейченко связалась со своими поклонниками, после чего достаточно резко выразилась по поводу волнения фанатов, не стесняясь в выражениях.
Вадим Манукян отмечает, что артистка не имеет права оскорблять людей, которые проявили беспокойство. Эксперт добавил, что Андрейченко нужно было мягко разъяснить ситуацию своим поклонникам. Обычное предупреждение об отсутствии на связи в течение нескольких дней могло помочь избежать досадного недоразумения.
Манукян отмечает, что Наталье Андрейченко как публичной личности стоило предупредить сотрудников и близких людей о том, что она отправляется в некое уединения для саморазвития или посещения каких-то процедур культурного либо иного характера. Тогда поклонники не стали бы отвлекать её беспокойством.
«Судя по реакции Андрейченко, считаю вероятным ситуацию с возникновением недоразумения, однако в подобных случаях нужно не винить людей, а спокойно пояснить ситуацию. Именно таким образом ведут себя люди, пребывающие на пути к просветлению», - отметил Манукян во время общения с изданием «Дни.ру».
Недавно актриса, которая склонна длительное время оставаться на собственной вилле в Мексике, пропала без вести. Директор актрисы сообщил, что его подопечная отправилась в гости к собственной подруге, но во время обратного пути неожиданно пропала на собственном авто. По прошествии некоторого времени Андрейченко связалась со своими поклонниками, после чего достаточно резко выразилась по поводу волнения фанатов, не стесняясь в выражениях.
Вадим Манукян отмечает, что артистка не имеет права оскорблять людей, которые проявили беспокойство. Эксперт добавил, что Андрейченко нужно было мягко разъяснить ситуацию своим поклонникам. Обычное предупреждение об отсутствии на связи в течение нескольких дней могло помочь избежать досадного недоразумения.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:00