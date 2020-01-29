Вадим Манукян раскритиковал Наталью Андрейченко за резкие слова в адрес подписчиков

Манукян отмечает, что Наталье Андрейченко как публичной личности стоило предупредить сотрудников и близких людей о том, что она отправляется в некое уединения для саморазвития или посещения каких-то процедур культурного либо иного характера. Тогда поклонники не стали бы отвлекать её беспокойством., - отметил Манукян во время общения с изданием «Дни.ру».Недавно актриса, которая склонна длительное время оставаться на собственной вилле в Мексике, пропала без вести. Директор актрисы сообщил, что его подопечная отправилась в гости к собственной подруге, но во время обратного пути неожиданно пропала на собственном авто. По прошествии некоторого времени Андрейченко связалась со своими поклонниками, после чего достаточно резко выразилась по поводу волнения фанатов, не стесняясь в выражениях.Вадим Манукян отмечает, что артистка не имеет права оскорблять людей, которые проявили беспокойство. Эксперт добавил, что Андрейченко нужно было мягко разъяснить ситуацию своим поклонникам. Обычное предупреждение об отсутствии на связи в течение нескольких дней могло помочь избежать досадного недоразумения.