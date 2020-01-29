Беременную жену Константина Эрнста расширение для Instagram сравнило с Пугалом-Репкой





Недавно 31-летняя Софья Эрнст опубликовала в Instagram результаты своего эксперимента с популярным расширением, которое нашло для нее подходящего персонажа из мультфильма Хаяо Миядзаки “Ходячий замок”. Оказалось, что программа сравнила ее с Пугалом-Репкой, а растерянной актрисе осталось лишь рассмеяться, передает издание “Дни.ру”.Софья Эрнст на данный момент находится в "интересном положении", о чем стало известно в конце прошлого года. Актриса пришла с округлившимся животом на премьеру киноленты “Союз спасения”, в котором ей досталась одна из главных ролей. Этот ребенок в семье звезды станет третьим, а в браке с Константином Эрнстом она уже растит двух дочерей.