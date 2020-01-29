«Был в шоке»: Юлия Проскурякова удивила Игоря Николаева поступлением в ГИТИС

, — приводит слова Юлии Проскуряковой издание «7дней».Для артистки наличие такого знаменитого супруга зачастую становится причиной нелицеприятных слухов со стороны отдельных людей. Некоторые пользователи соцсетей уверяют, что Николаев использует свои связи ради обеспечения супруге успеха. В действительности звезда нацелена на самостоятельное достижение поставленных целей.Во время одного из недавних интервью артистка рассказала, что зачастую не ставит Игоря Николаева в известность о работе в том либо ином направлении. Поступление в ГИТИС состоялось несколько лет назад после появления спонтанного решения развиваться в качестве актрисы. В итоге, когда Юлия Проскурякова продемонстрировала Игорю Николаеву студенческий билет, тот оказался поражен. Композитор, вероятно, не ожидал, что певица найдёт в себе силы развивать карьеру на эстраде, воспитывать подрастающее поколение, а также параллельно заниматься освоением профессии актрисы в качестве обычной студентки.