"Хватит молодиться": Стаса Костюшкина раскритиковали за демонстрацию физической формы

После публикации очередного кадра, на котором Костюшкин демонстрирует подтянутое тело в спортзале, позируя в обтягивающей футболке, фанаты осыпали его комментариями. Одна из поклонниц призналась, что артист ей сильно нравился в подростковом возрасте, а сейчас она чувствует себя старой, но он не изменился. Многие оценили его привлекательную фигуру, а также пытались подсчитать, сколько времени кумир провел в спортзале. Фолловеры не смогли пройти мимо подписи под снимком Костюшкина, где он заявил, что “есть такая профессия – девчонок ублажать”, после чего назвал себя секс-символом.Хейтеры тоже высказались под публикацией, отметив, что Костюшкина стало “слишком много”, и он при любом удобном случае показывает свое тело.