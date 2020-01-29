Иван Янковский поблагодарил Гарика Харламова «за то, что остался жив»

Вероятно, Иван Янковский хотел таким образом высмеять слухи о его связи с коллегой на фоне общей съёмки в постельной сцене. При этом некоторые зрители посчитали сказанное завуалированным оскорблением. Некоторые пользователи соцсетей стали говорить о якобы подтверждении отношений артиста с Кристиной Асмус.В последнее время скандал вокруг фильма «Текст», в котором была показана достаточно откровенная интимная сцена, несколько утих. Слова актёра на вручении награды «Золотой орёл» несколько усугубили слухи вокруг семьи Гарика Харламова.