Иван Янковский поблагодарил Гарика Харламова «за то, что остался жив»
Во время церемонии награждения в рамках премии «Золотой орел» Иван Янковский не слишком удачно пошутил, что стало причиной очередного витка слухов относительно его возможных романтических отношений с Кристиной Асмус. Артист поблагодарил Гарика Харламова «за то, что остался жив».
Вероятно, Иван Янковский хотел таким образом высмеять слухи о его связи с коллегой на фоне общей съёмки в постельной сцене. При этом некоторые зрители посчитали сказанное завуалированным оскорблением. Некоторые пользователи соцсетей стали говорить о якобы подтверждении отношений артиста с Кристиной Асмус.
В последнее время скандал вокруг фильма «Текст», в котором была показана достаточно откровенная интимная сцена, несколько утих. Слова актёра на вручении награды «Золотой орёл» несколько усугубили слухи вокруг семьи Гарика Харламова.
Вероятно, Иван Янковский хотел таким образом высмеять слухи о его связи с коллегой на фоне общей съёмки в постельной сцене. При этом некоторые зрители посчитали сказанное завуалированным оскорблением. Некоторые пользователи соцсетей стали говорить о якобы подтверждении отношений артиста с Кристиной Асмус.
В последнее время скандал вокруг фильма «Текст», в котором была показана достаточно откровенная интимная сцена, несколько утих. Слова актёра на вручении награды «Золотой орёл» несколько усугубили слухи вокруг семьи Гарика Харламова.
Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:11