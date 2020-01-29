Основатель “Мангазея Майнинг” Сергей Янчуков оценил будущее российской золотодобычи





По словам Сергея Янчукова, у любой страны имеется собственная специфика золотодобычи, что касается и России. Процесс контролируется законодательством и надзорными органами, также влияют на ситуацию климатические условия, опыт, уровень квалификации специалистов и т.д. Ряд отличий наблюдаются и в экономике. К примеру, затраты на электроэнергию или час труда между государствами разнятся.Представитель “Мангазеи” указал, что за последние годы добыча золота в РФ претерпела изменения. Основной тренд имеет связь с истощением имеющейся в распоряжении государства минерально-сырьевой базы. Это подталкивает специалистов к разработке более сложных и дорогостоящих месторождений. Государство часто входит в положение. К примеру, на Дальнем Востоке при добыче золота предусмотрены льготы ТОР, что положительно воздействует на отрасль в целом. Кроме того, власти оказывают поддержку при решении различных инфраструктурных вопросов.“Мангазея” на данный момент занимается тремя месторождениями. Если говорить о Савкино и Наседкино, там осуществляется добыча простой руды. Притом Кочковское содержит также окисленные и упорные руды. В случае с последними могут наблюдаться трудности при добыче, поэтому для всей отрасли процесс является своего рода вызовом. Чтобы наращивать опыт работы с упорными рудами, на которые приходится порядка 20-40% запасов золота в РФ, применяются в том числе международные решения. Значительное место отводится программе по лабораторным и промышленным испытаниям.Сергей Янчуков указал, что его компания старается не просто использовать уже имеющиеся технологии, но и внедряет новые. Если в случае с упорной рудой действовать по привычным правилам, то металл она или не отдаст вообще, или сделает это в незначительных количествах. Во время работы “Мангазея” старается черпать опыт золотодобывающих компаний Европы и Азии.Янчуков убежден, что отечественные предприятия, занимающиеся добычей золота, вызывают интерес у инвесторов. Этому способствуют как достойная цена, так и перспективы роста, сообщает “Лента.ру”. Хотя в работе необходимо прикладывать усилия и сохраняются определенные риски, на данный момент отсутствуют факторы, которые отталкивают от золотодобычи.Для повышения операционной эффективности важно учитывать ряд условий, хорошо понимать геологию того или иного месторождения, качественно управлять затратами и планировать дальнейшие шаги. На финансовые результаты компании чаще всего влияют многие факторы. В случае с “Мангазеей” важным моментом являются инвестиции в возведение комбината Наседкино.Комментируя высокие цены на золото, Янчуков указал на напряжение на международной арене и наличие разногласий между США и Китаем. Для отрасли такой скачок стоимости имеет преимущества, поскольку с его помощью обеспечивается балансировка рынка при переходе на добычу более сложной руды. В течение последнего десятилетия отечественная золотодобыча демонстрирует стабильный рост производства. На фоне наличия достаточного количества месторождений появляются новые объекты, происходит развитие рынка, поэтому перспективы сохраняются. Способствовать этому должны и имеющиеся у компаний ресурсы.