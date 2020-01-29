АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

Основатель “Мангазея Майнинг” Сергей Янчуков оценил будущее российской золотодобычи

Сергей Янчуков, основатель компании “Мангазея Майнинг”, высказался по поводу будущего российской золотодобычи. По запасам этого драгметалла Россия находится на первом месте в мире, тогда как по добыче — на третьем, пишет lenta.ru
Основатель “Мангазея Майнинг” Сергей Янчуков оценил будущее российской золотодобычи

По словам Сергея Янчукова, у любой страны имеется собственная специфика золотодобычи, что касается и России. Процесс контролируется законодательством и надзорными органами, также влияют на ситуацию климатические условия, опыт, уровень квалификации специалистов и т.д. Ряд отличий наблюдаются и в экономике. К примеру, затраты на электроэнергию или час труда между государствами разнятся.

Представитель “Мангазеи” указал, что за последние годы добыча золота в РФ претерпела изменения. Основной тренд имеет связь с истощением имеющейся в распоряжении государства минерально-сырьевой базы. Это подталкивает специалистов к разработке более сложных и дорогостоящих месторождений. Государство часто входит в положение. К примеру, на Дальнем Востоке при добыче золота предусмотрены льготы ТОР, что положительно воздействует на отрасль в целом. Кроме того, власти оказывают поддержку при решении различных инфраструктурных вопросов.

“Мангазея” на данный момент занимается тремя месторождениями. Если говорить о Савкино и Наседкино, там осуществляется добыча простой руды. Притом Кочковское содержит также окисленные и упорные руды. В случае с последними могут наблюдаться трудности при добыче, поэтому для всей отрасли процесс является своего рода вызовом. Чтобы наращивать опыт работы с упорными рудами, на которые приходится порядка 20-40% запасов золота в РФ, применяются в том числе международные решения. Значительное место отводится программе по лабораторным и промышленным испытаниям.

Сергей Янчуков указал, что его компания старается не просто использовать уже имеющиеся технологии, но и внедряет новые. Если в случае с упорной рудой действовать по привычным правилам, то металл она или не отдаст вообще, или сделает это в незначительных количествах. Во время работы “Мангазея” старается черпать опыт золотодобывающих компаний Европы и Азии.

Янчуков убежден, что отечественные предприятия, занимающиеся добычей золота, вызывают интерес у инвесторов. Этому способствуют как достойная цена, так и перспективы роста, сообщает “Лента.ру”. Хотя в работе необходимо прикладывать усилия и сохраняются определенные риски, на данный момент отсутствуют факторы, которые отталкивают от золотодобычи.

Для повышения операционной эффективности важно учитывать ряд условий, хорошо понимать геологию того или иного месторождения, качественно управлять затратами и планировать дальнейшие шаги. На финансовые результаты компании чаще всего влияют многие факторы. В случае с “Мангазеей” важным моментом являются инвестиции в возведение комбината Наседкино.

Комментируя высокие цены на золото, Янчуков указал на напряжение на международной арене и наличие разногласий между США и Китаем. Для отрасли такой скачок стоимости имеет преимущества, поскольку с его помощью обеспечивается балансировка рынка при переходе на добычу более сложной руды. В течение последнего десятилетия отечественная золотодобыча демонстрирует стабильный рост производства. На фоне наличия достаточного количества месторождений появляются новые объекты, происходит развитие рынка, поэтому перспективы сохраняются. Способствовать этому должны и имеющиеся у компаний ресурсы.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 19:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременную жену Константина Эрнста расширение для Instagram сравнило с…
«Был в шоке»: Юлия Проскурякова удивила Игоря Николаева поступлением в…
"Хватит молодиться": Стаса Костюшкина раскритиковали за демонстрацию физической…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель забылась и раздвинула ноги прямо перед…
Иван Янковский поблагодарил Гарика Харламова «за то, что остался…
Компания Lotus показала спорткар «на каждый…
Инна Маликова назло хейтерам примерила провокационный наряд “не по…
Астрономы-любители зафиксировали новый вид северного сияния…
Новая жена Андрея Григорьева-Апполонова высказалась о его «внебрачном…
Итальянские ученые обнаружили “призрачные частицы” в недрах…
Стефания Маликова подготовила для знаменитого отца интригующий…
В Индии обнаружена древняя статуя бога…
Названы заболевания человека, передавшиеся от…
Хейли Бибер показала фанатам врожденную мутацию…
Ученые из Франции нашли следы пребывания древнего человека в Восточной…
Пелагея сообщила, что не будет делить имущество во время развода с Иваном…
Основатель “Мангазея Майнинг” Сергей Янчуков оценил будущее российской…
В Бермудском треугольнике обнаружили пропавший 95 лет назад…
Анатолий Вассерман опровергнул слова Леонида Кравчука о "рандеву" Сталина и Гитлера во…
Нелли Уварова, Александра Бортич и некоторые актрисы не побоялись кардинально изменить свой образ ради роли в…
Игра Warcraft III: Reforged официально вышла и доступна для загрузки на…
Максим Галкин в телепередаче «Лучше всех!» пообщался с годовалым…
Пикап JAC T6 получил новый аксессуар для грузовой…
Игорь Николаев о будущей пенсии: «Если обычная тысяч 20, то за «народного» будет –…
Названы самые востребованные модели «КАМАЗ» среди получателей…
Испанские журналисты нашли доказательства второй беременности Анны…
В Сети опубликовали характеристики новых Moto G8 и Moto G8…
Елена Степаненко хочет оставить все наследство дочери Евгения…
Просмотреть все новости