Компания Lotus показала спорткар «на каждый день»





Модель доступнее своего «родственника» с индексом Sport в названии на 3 тысячи фунтов. Компания Lotus сообщает, что запланировала создание спорткара Evora GT410, как модели, которая сможет использоваться в быту, а не только дожидаться в гараже очередных трековых заездов. В первую очередь стоит отметить значительное увеличение комфортабельности салона в сравнении с версией Sport.Новинка получила спортивные сиденья Sparco, механизм климат-контроля, а также камеру заднего обзора для увеличения безопасности при совершении парковки и манёвров в условиях малой скорости. Инженеры повысили эффективность шумоизоляции, а закономерным результатом этого стал рост комфорта во время пребывания в салоне. В стартовой сборке модель Evora GT410 оснащена комплексом мультимедиа, совмещенным с возможностью использования функционала CarPlay от компании Apple.Доработки для версии «на каждый день» затронули дверные панели. Последние получили новые отсеки для размещения небольших вещей, а также встроенные подлокотники. Задняя дверь оснащена крупным сегментом из стекла, который должен повысить видимость из салона. Двигатель остался тем же, что и у оригинальной модификации Sport. В качестве силового узла будет использоваться турбированный V6 на 3,5 л, генерирующий 410 «лошадок».