Компания Lotus показала спорткар «на каждый день»
Компания Lotus продемонстрировала спорткар Evora GT410, который должен стать автомобилем «на каждый день». Новинка на британском рынке предлагается к приобретению за 82,9 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно 6,76 млн рублей.
Модель доступнее своего «родственника» с индексом Sport в названии на 3 тысячи фунтов. Компания Lotus сообщает, что запланировала создание спорткара Evora GT410, как модели, которая сможет использоваться в быту, а не только дожидаться в гараже очередных трековых заездов. В первую очередь стоит отметить значительное увеличение комфортабельности салона в сравнении с версией Sport.
Новинка получила спортивные сиденья Sparco, механизм климат-контроля, а также камеру заднего обзора для увеличения безопасности при совершении парковки и манёвров в условиях малой скорости. Инженеры повысили эффективность шумоизоляции, а закономерным результатом этого стал рост комфорта во время пребывания в салоне. В стартовой сборке модель Evora GT410 оснащена комплексом мультимедиа, совмещенным с возможностью использования функционала CarPlay от компании Apple.
Доработки для версии «на каждый день» затронули дверные панели. Последние получили новые отсеки для размещения небольших вещей, а также встроенные подлокотники. Задняя дверь оснащена крупным сегментом из стекла, который должен повысить видимость из салона. Двигатель остался тем же, что и у оригинальной модификации Sport. В качестве силового узла будет использоваться турбированный V6 на 3,5 л, генерирующий 410 «лошадок».
Модель доступнее своего «родственника» с индексом Sport в названии на 3 тысячи фунтов. Компания Lotus сообщает, что запланировала создание спорткара Evora GT410, как модели, которая сможет использоваться в быту, а не только дожидаться в гараже очередных трековых заездов. В первую очередь стоит отметить значительное увеличение комфортабельности салона в сравнении с версией Sport.
Новинка получила спортивные сиденья Sparco, механизм климат-контроля, а также камеру заднего обзора для увеличения безопасности при совершении парковки и манёвров в условиях малой скорости. Инженеры повысили эффективность шумоизоляции, а закономерным результатом этого стал рост комфорта во время пребывания в салоне. В стартовой сборке модель Evora GT410 оснащена комплексом мультимедиа, совмещенным с возможностью использования функционала CarPlay от компании Apple.
Доработки для версии «на каждый день» затронули дверные панели. Последние получили новые отсеки для размещения небольших вещей, а также встроенные подлокотники. Задняя дверь оснащена крупным сегментом из стекла, который должен повысить видимость из салона. Двигатель остался тем же, что и у оригинальной модификации Sport. В качестве силового узла будет использоваться турбированный V6 на 3,5 л, генерирующий 410 «лошадок».
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:09