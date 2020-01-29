Инна Маликова назло хейтерам примерила провокационный наряд “не по возрасту”
Певица Инна Маликова надела провокационный наряд “не по возрасту” назло хейтерам. Артистка показала образ в серебристых леггинсах в своем Instagram-аккаунте.
Инна Маликова показала новый наряд, который был дополнен пиджаком с эполетами и босоножками на высоком каблуке. В посте она возмутилась комментариями “диванных критиков”, которые, по мнению 43-летней певицы, знают какой непременно должна быть длина юбки и высота каблука. Певица подчеркнула, что ее фотографии в социальных сетях не обходятся без чужого мнения каждый раз. Оказалось, что такая неравнодушная реакция лишь подстегивает ее делиться подобными снимками и “умиляться” над комментариями.
Звезда призналась, что ей было бы скучно без ее подписчиков, которые вдохновляют ее на позитив. В комментариях поклонники Маликовой похвалили внешний вид звезды и посоветовали не обращать внимание на хейтеров.
Инна Маликова показала новый наряд, который был дополнен пиджаком с эполетами и босоножками на высоком каблуке. В посте она возмутилась комментариями “диванных критиков”, которые, по мнению 43-летней певицы, знают какой непременно должна быть длина юбки и высота каблука. Певица подчеркнула, что ее фотографии в социальных сетях не обходятся без чужого мнения каждый раз. Оказалось, что такая неравнодушная реакция лишь подстегивает ее делиться подобными снимками и “умиляться” над комментариями.
Звезда призналась, что ей было бы скучно без ее подписчиков, которые вдохновляют ее на позитив. В комментариях поклонники Маликовой похвалили внешний вид звезды и посоветовали не обращать внимание на хейтеров.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:04