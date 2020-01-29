Стефания Маликова подготовила для знаменитого отца интригующий подарок
Стефания Маликова подготовила для своего знаменитого отца Дмитрия Маликова интригующий подарок. Музыкант сегодня отмечает 50-летие.
Дмитрий Маликов принял решение разделить процесс празднования на несколько отдельных этапов. Первой частью станет отдых в компании семьи, а по прошествии нескольких дней музыкант даст концерт в Москве, на который пригласит многочисленных коллег, друзей и фанатов.
Стефания Маликова отмечает, что её подарок не является материальным объектом, однако при этом весьма памятный. Дочь звезды уверена, что ключевым для человека являются его воспоминания, поскольку способны сделать счастливыми в настоящем времени. Для своего подарка Стефания Маликова подготовила нечто, имеющее отношение к воспоминаниям её отца о прожитых годах. Молодая особа во время общения с журналистами подчеркнула, что её презент крайне красив и сможет радовать именинника в течение всей жизни.
Дочь Дмитрия Маликова уже разместила в персональном микроблоге первые снимки, сделанные на праздничном мероприятии, где музыкант находится в компании детей и супруги. В руках артист держит детский рисунок с изображением многоярусного торта. Стефания Маликова отметила, что изображение стало подарком от самого младшего члена семьи. Она уже поздравила родителя, однако собственный презент вручит вечером во время празднования в ресторане.
Дмитрий Маликов принял решение разделить процесс празднования на несколько отдельных этапов. Первой частью станет отдых в компании семьи, а по прошествии нескольких дней музыкант даст концерт в Москве, на который пригласит многочисленных коллег, друзей и фанатов.
Стефания Маликова отмечает, что её подарок не является материальным объектом, однако при этом весьма памятный. Дочь звезды уверена, что ключевым для человека являются его воспоминания, поскольку способны сделать счастливыми в настоящем времени. Для своего подарка Стефания Маликова подготовила нечто, имеющее отношение к воспоминаниям её отца о прожитых годах. Молодая особа во время общения с журналистами подчеркнула, что её презент крайне красив и сможет радовать именинника в течение всей жизни.
Дочь Дмитрия Маликова уже разместила в персональном микроблоге первые снимки, сделанные на праздничном мероприятии, где музыкант находится в компании детей и супруги. В руках артист держит детский рисунок с изображением многоярусного торта. Стефания Маликова отметила, что изображение стало подарком от самого младшего члена семьи. Она уже поздравила родителя, однако собственный презент вручит вечером во время празднования в ресторане.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:38