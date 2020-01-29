Астрономы-любители зафиксировали новый вид северного сияния “Дюны”





Свечение в виде волн под названием “Дюны” впервые было замечено и запечатлено с помощью фотографии. После тщательного изучения о находке было решено не заявлять, поскольку оно не вписывалось в известные категории. Физики вместе с исследователями продолжили искать этот вид северного сияния и однажды проанализировали его в реальном времени. Минна Палмрот отметила, что “Дюны” проявляются на высоте 100 км, а видно их в одно и то же время на территории Финляндии и Швеции. Исследовательница наблюдала северное сияние уже 7 раз и официально зарегистрировала, но исследования особенностей будет продолжаться.Уже известно, что данное свечение происходит при столкновении потоков атомов кислорода с солнечным ветром. Волнообразный эффект возникает при колебании плотности кислорода.