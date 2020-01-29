Новая жена Андрея Григорьева-Апполонова высказалась о его «внебрачном сыне»
Продюсер Олеся Сазыкина сообщила, что отцом её сына является экс-солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов. Новая жена артиста Мария Григорьева-Апполонова уже высказала свое мнение по поводу данной информации.
Григорьев-Апполонов не согласился со словами Сазыкиной и убеждает, что информация была выдумана ради пиара. Жена музыканта также высказала свое мнение об этом. Пара узаконила свои отношения всего несколько недель назад, но Мария Григорьева-Апполонова сразу встала на сторону своего мужа. Она не поверила в эту историю и заявила, что музыкант самостоятельно разберется с клеветой Сазыкиной.
Мария Григорьева-Апполонова удивилась словам и поступкам журналистов: по её мнению, они поверили «сумасшедшей» и опубликовали информацию, даже не проверив источник и сами сведения.
Григорьев-Апполонов не согласился со словами Сазыкиной и убеждает, что информация была выдумана ради пиара. Жена музыканта также высказала свое мнение об этом. Пара узаконила свои отношения всего несколько недель назад, но Мария Григорьева-Апполонова сразу встала на сторону своего мужа. Она не поверила в эту историю и заявила, что музыкант самостоятельно разберется с клеветой Сазыкиной.
Мария Григорьева-Апполонова удивилась словам и поступкам журналистов: по её мнению, они поверили «сумасшедшей» и опубликовали информацию, даже не проверив источник и сами сведения.
ШоуБиз
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 19:52