Новая жена Андрея Григорьева-Апполонова высказалась о его «внебрачном сыне»





Григорьев-Апполонов не согласился со словами Сазыкиной и убеждает, что информация была выдумана ради пиара. Жена музыканта также высказала свое мнение об этом. Пара узаконила свои отношения всего несколько недель назад, но Мария Григорьева-Апполонова сразу встала на сторону своего мужа. Она не поверила в эту историю и заявила, что музыкант самостоятельно разберется с клеветой Сазыкиной.Мария Григорьева-Апполонова удивилась словам и поступкам журналистов: по её мнению, они поверили «сумасшедшей» и опубликовали информацию, даже не проверив источник и сами сведения.