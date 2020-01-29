В Индии обнаружена древняя статуя бога Солнца





Древняя статуя была найдена в городе Гувахати во время строительства нового кампуса местного университета. Находка располагалась в паре метров от поверхности, а после того, как ее выкопали, ученые сразу сумели разглядеть в статуе бога Солнца. Он держит в руках по цветку лотоса. В высоту статуя составляет около 90 см, а весит около 200 кг. Ученые пришли к выводу, что статую создали в период IX-XII веков во время империи Пала. Недалеко от места раскопок находился город Амбари, останки которого обнаружили в 1968 году.Ученые заявили, что объект сохранился в хорошем состоянии, а техника изготовления статуи поражает качеством. Предполагается, что в данном районе находятся и другие подобные артефакты.