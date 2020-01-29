АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

В Индии обнаружена древняя статуя бога Солнца

Во время строительства нового здания в одном из университетов в Индии найдена древняя статуя бога Солнца. На место находки сразу прибыли археологи, сообщается на страницах издания The Times of India.

Древняя статуя была найдена в городе Гувахати во время строительства нового кампуса местного университета. Находка располагалась в паре метров от поверхности, а после того, как ее выкопали, ученые сразу сумели разглядеть в статуе бога Солнца. Он держит в руках по цветку лотоса. В высоту статуя составляет около 90 см, а весит около 200 кг. Ученые пришли к выводу, что статую создали в период IX-XII веков во время империи Пала. Недалеко от места раскопок находился город Амбари, останки которого обнаружили в 1968 году.

Ученые заявили, что объект сохранился в хорошем состоянии, а техника изготовления статуи поражает качеством. Предполагается, что в данном районе находятся и другие подобные артефакты.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременную жену Константина Эрнста расширение для Instagram сравнило с…
«Был в шоке»: Юлия Проскурякова удивила Игоря Николаева поступлением в…
"Хватит молодиться": Стаса Костюшкина раскритиковали за демонстрацию физической…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель забылась и раздвинула ноги прямо перед…
Иван Янковский поблагодарил Гарика Харламова «за то, что остался…
Компания Lotus показала спорткар «на каждый…
Инна Маликова назло хейтерам примерила провокационный наряд “не по…
Астрономы-любители зафиксировали новый вид северного сияния…
Новая жена Андрея Григорьева-Апполонова высказалась о его «внебрачном…
Итальянские ученые обнаружили “призрачные частицы” в недрах…
Стефания Маликова подготовила для знаменитого отца интригующий…
В Индии обнаружена древняя статуя бога…
Названы заболевания человека, передавшиеся от…
Хейли Бибер показала фанатам врожденную мутацию…
Ученые из Франции нашли следы пребывания древнего человека в Восточной…
Пелагея сообщила, что не будет делить имущество во время развода с Иваном…
Основатель “Мангазея Майнинг” Сергей Янчуков оценил будущее российской…
В Бермудском треугольнике обнаружили пропавший 95 лет назад…
Анатолий Вассерман опровергнул слова Леонида Кравчука о "рандеву" Сталина и Гитлера во…
Нелли Уварова, Александра Бортич и некоторые актрисы не побоялись кардинально изменить свой образ ради роли в…
Игра Warcraft III: Reforged официально вышла и доступна для загрузки на…
Максим Галкин в телепередаче «Лучше всех!» пообщался с годовалым…
Пикап JAC T6 получил новый аксессуар для грузовой…
Игорь Николаев о будущей пенсии: «Если обычная тысяч 20, то за «народного» будет –…
Названы самые востребованные модели «КАМАЗ» среди получателей…
Испанские журналисты нашли доказательства второй беременности Анны…
В Сети опубликовали характеристики новых Moto G8 и Moto G8…
Елена Степаненко хочет оставить все наследство дочери Евгения…
Просмотреть все новости