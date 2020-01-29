Хейли Бибер показала фанатам врожденную мутацию руки





Многие люди считают модель и жену американского певца Джастина Бибера очень красивой, но есть и те, кто высказывал свое мнение о её недостатках. Хейтеры не удержались от возможности раскритиковать знаменитость. Хейли Бибер выслушала множество негативных отзывов о своем пальце. Мизинец на левой руке выглядит слегка выгнутым, что и повлекло за собой массу насмешек и тем для обсуждения в Сети.Недавно Бибер опубликовала историю в Instagram, где на фотографии запечатлела свою руку, на которой находится обручальное кольцо с большим драгоценным камнем. Модель решила поговорить о мизинце со своими подписчиками. Знаменитость рассказала, что и сама шутила по этому поводу и объяснила: причиной такого вида её пальца послужила патология под названием эктродактилия, в результате чего данная часть тела полностью не развилась.Хейли Бибер надеется, что теперь её не будут мучить вопросами о мизинце. До сих пор модели часто приписывают беременность, но знаменитость опровергает все догадки фанатов. Супруги ещё не готовы к появлению детей в их жизни. Пара часто присутствует на различных мероприятиях, а Джастин Бибер публично демонстрирует свои чувства к возлюбленной и считает её своим подарком судьбы.