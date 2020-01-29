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Хейли Бибер показала фанатам врожденную мутацию руки

23-летняя модель Хейли Бибер рассказала своим фанатам о своей мутации руки на своей странице в Instagram. Её мизинец на левой руке выглядит немного изогнутым, что и послужило поводом для насмешек в интернете.

Многие люди считают модель и жену американского певца Джастина Бибера очень красивой, но есть и те, кто высказывал свое мнение о её недостатках. Хейтеры не удержались от возможности раскритиковать знаменитость. Хейли Бибер выслушала множество негативных отзывов о своем пальце. Мизинец на левой руке выглядит слегка выгнутым, что и повлекло за собой массу насмешек и тем для обсуждения в Сети.

Недавно Бибер опубликовала историю в Instagram, где на фотографии запечатлела свою руку, на которой находится обручальное кольцо с большим драгоценным камнем. Модель решила поговорить о мизинце со своими подписчиками. Знаменитость рассказала, что и сама шутила по этому поводу и объяснила: причиной такого вида её пальца послужила патология под названием эктродактилия, в результате чего данная часть тела полностью не развилась.

Хейли Бибер надеется, что теперь её не будут мучить вопросами о мизинце. До сих пор модели часто приписывают беременность, но знаменитость опровергает все догадки фанатов. Супруги ещё не готовы к появлению детей в их жизни. Пара часто присутствует на различных мероприятиях, а Джастин Бибер публично демонстрирует свои чувства к возлюбленной и считает её своим подарком судьбы.

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ШоуБиз
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 19:19

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