Ученые из Франции нашли следы пребывания древнего человека в Восточной Галлии





На официальной странице INRAP сообщается, что в ходе раскопок были обнаружены заготовки для кремниевых орудий, а также наконечники для стрел, обработанные до правильной геометрической формы. Находки говорят о том, что Восточная Галлия заселялась в 9600-8500 годах до н.э., но люди не часто посещали эту местность, а с 8500 до 7400 годов до н.э. посещения участились, когда с 7400 года до н.э. здесь начали изготавливать орудия из кремния и постепенно улучшаться их эффективность. Следы древнего человека просматриваются до 5500 года до н.э. По мнению исследователей, именно в этот период люди перешли от кочевого образа жизни к оседлому, постепенно начиная не только охотиться, но также заниматься собирательством и земледелием.Первые кочевые племена могли появиться в Восточной Галлии после Ледникового периода, когда климатические изменения способствовали росту лесов. Из местных материалов изготавливались луки и стрелы, а главной целью человека становились кабаны, олени и косули. Опасность здесь представляли волки, бурые медведи и рыси.