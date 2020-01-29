Пелагея сообщила, что не будет делить имущество во время развода с Иваном Телегиным

2019 год тяжело сказался на семейной жизни певицы Пелагеи, которая удивила общественность и коллег заявлением о начале бракоразводного процесса. Несмотря на разрыв, бывшая пара решила остаться друзьями ради полноценного воспитания дочери. Некоторые СМИ отмечали, что расставание произошло на фоне слухов о предположительных изменах российского хоккеиста. Несмотря на крупные перемены, исполнительница взяла основные заботы о маленькой Таисии на себя, хотя последняя время от времени девочка видится с отцом.28 января теперь уже трехлетняя наследница Пелагеи отметила свой день рождения, во время которого журналистам удалось узнать у поп-звезды некоторые подробности о разделе имущества. Известно, что днями ранее распространялась информация о якобы конфликте экс-супругов из-за роскошного дома за 75 миллионов рублей. 33-летняя исполнительница решила уточнить это недопонимание: «Мы ничего не делим! У Ивана — его дом, его машина и его доходы. У меня — моя квартира, концерты, дочь. Все!». Кроме прочего, праздник дочери посетил Телегин, а совместные фото удивили многих фанатов.