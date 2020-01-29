В Бермудском треугольнике обнаружили пропавший 95 лет назад корабль





В 1925 году пароход SS Cotopaxi затонул в районе Бермудского треугольника и его не удавалось найти спустя почти 100 лет поисков. Это торговое судно направлялось в Гавану на Кубе из порта Чарльстон, а на его борту находилась команда из 32 человек. Следы кораблекрушения найдены не были, как и вероятные жертвы. В итоге в произошедшем обвинили “проклятие Бермудского треугольника”.Лишь недавно его обломки нашлись в 65 км от побережья Сент-Огастина во Флориде. Историк Гай Уолтерс изучил записи компании, которая выступала страховым брокером для SS Cotopaxi, и выяснил, что спустя два дня после отправления с корабля были посланы сигналы бедствия. Следы кораблекрушения в этом районе были выявлены 35 лет назад, но никто не связал их с паромом. Внук капитана судна Уильяма Майерса подтвердил, что команда ученых обнаружила корабль его деда. Однако до сих пор точные причины произошедшего неизвестны.