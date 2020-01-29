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Анатолий Вассерман опровергнул слова Леонида Кравчука о "рандеву" Сталина и Гитлера во Львове

Недавние заявления Леонида Кравчука о "рандеву" Сталина и Гитлера во Львове вызвали волну негативных комментариев в сторону экс-президента Украины. Анатолий Вассерман решил опровергнуть слова политика, обвинив его в "распространении фейка".
Анатолий Вассерман опровергнул слова Леонида Кравчука о "рандеву" Сталина и Гитлера во Львове

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на недавнюю беседу Леонида Кравчука с журналистами, в которой тот утверждал о встрече Сталина и Гитлера перед началом Второй мировой войны. По мнению бывшего президента Украины, вооруженный конфликт развязался именно из-за этого предположительного "рандеву" во Львове. Подобную информацию политик предоставил в эфире шоу "60 минут", где настаивал на реальности произошедшего и подчеркнул, что лидер нацистской Германии "обернул эту встречу против СССР".

Подобные заявления не прошли мимо внимания журналиста и публициста Анатолия Вассермана, который поспешил напомнить Кравчуку, что тот в свое время был секретарем по идеологии ЦК КПУ. Поэтому государственный деятель должен помнить хронику своей фракции и историю ее начальства. По словам 67-летнего телеведущего, "жизнь Сталина и Гитлера задокументирована по минутам", что исключает любую возможность личного знакомства даже в техническом плане. Единственным нюансом было их общение через министров иностранных дел, что Вассерман описал как "распространение Кравчуком дезинформации не только в контексте формы, но и содержания", сообщают Народные Новости России.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:04

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