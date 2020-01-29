В Москве неизвестные избили автора биографии Лужкова
В Москве неизвестные напали автора биографии бывшего мэра столицы Лужкова. По распространённым сообщениям, писатель Михаил Полятыкин был избит группой лиц.
Пострадавшего доставили в реанимацию. Медики диагностировали у жертвы нападения ушиб головы, возникновение гематомы. Помимо перелома черепа была обнаружена и черепно-мозговая травма закрытого типа.
По неподтверждённым данным, за последнее время пострадавший часто употреблял спиртное. По случаю причинения вреда здоровью человека инициирована проверка.
Пострадавшего доставили в реанимацию. Медики диагностировали у жертвы нападения ушиб головы, возникновение гематомы. Помимо перелома черепа была обнаружена и черепно-мозговая травма закрытого типа.
По неподтверждённым данным, за последнее время пострадавший часто употреблял спиртное. По случаю причинения вреда здоровью человека инициирована проверка.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:40