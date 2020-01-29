Двое жителей Тольятти похитили инвалида и принуждали его попрошайничать





Как сообщили следователи, мужчины насильно поместили инвалида в салон автомобиля и отправили в частное домостроение на территории поселения Чапаевск. Спустя какое-то время потерпевший был доставлен в Самару. Как оказалось, похищенный до этого пребывал в «клане попрошаек». Противоправный бизнес контролировали лица, относящиеся к цыганской диаспоре., – сообщает 63.ru.Один из задержанных умер незадолго до судебного процесса. Его сообщник был приговорён к 6 годам лишения свободы.