Двое жителей Тольятти похитили инвалида и принуждали его попрошайничать
Два жителя Тольятти совершили похищение инвалида и вынуждали его попрошайничать. Преступники были задержаны работниками правоохранительных органов.
Как сообщили следователи, мужчины насильно поместили инвалида в салон автомобиля и отправили в частное домостроение на территории поселения Чапаевск. Спустя какое-то время потерпевший был доставлен в Самару. Как оказалось, похищенный до этого пребывал в «клане попрошаек». Противоправный бизнес контролировали лица, относящиеся к цыганской диаспоре.
«Они распределяли работников по конкретным точкам, вынуждая их просить деньги ради собственного обогащения», – сообщает 63.ru.
Один из задержанных умер незадолго до судебного процесса. Его сообщник был приговорён к 6 годам лишения свободы.
Как сообщили следователи, мужчины насильно поместили инвалида в салон автомобиля и отправили в частное домостроение на территории поселения Чапаевск. Спустя какое-то время потерпевший был доставлен в Самару. Как оказалось, похищенный до этого пребывал в «клане попрошаек». Противоправный бизнес контролировали лица, относящиеся к цыганской диаспоре.
«Они распределяли работников по конкретным точкам, вынуждая их просить деньги ради собственного обогащения», – сообщает 63.ru.
Один из задержанных умер незадолго до судебного процесса. Его сообщник был приговорён к 6 годам лишения свободы.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:50