Игра Warcraft III: Reforged официально вышла и доступна для загрузки на ПК





Игра стала доступной ночью на 29 января. Расширенное обновление знакомой игры от Blizzard соединило две части оригинальной версии Warcraft III, носившие название Reign of Chaos и The Frozen Throne. Разработчики оставили сюжетную кампанию без изменений, но в полном объёме переработали движок, графическую часть, модели персонажей, а также внесли коррективы в баланс сил., — отмечается на портале разработчиков.Цена стандартной версии издания для поклонников игры из РФ заявлена на отметке 1299 рублей. Reforged занимает на диске не менее 27 Гб. В соответствии с указаниями разработчиков, рекомендуемые системные требования предусматривают использование Intel Core i5-6400 либо AMD Ryzen 7 1700X в качестве процессора. Объём ОЗУ должен составлять 8 Гб, а в качестве видеокарты использоваться GeForce GTX 960 от компании NVIDIA либо Radeon R9 280X производства AMD.