Игра Warcraft III: Reforged официально вышла и доступна для загрузки на ПК
Warcraft III: Reforged официально вышла и стала доступной для загрузки на компьютеры пользователей. Игра является дополненным продуктом ремастер-версии стратегии в фэнтезийном мире.
Игра стала доступной ночью на 29 января. Расширенное обновление знакомой игры от Blizzard соединило две части оригинальной версии Warcraft III, носившие название Reign of Chaos и The Frozen Throne. Разработчики оставили сюжетную кампанию без изменений, но в полном объёме переработали движок, графическую часть, модели персонажей, а также внесли коррективы в баланс сил.
«Новая вариация эпической саги содержит свыше 4-х часов внутриигрового видео нового формата и современную озвучку», — отмечается на портале разработчиков.
Цена стандартной версии издания для поклонников игры из РФ заявлена на отметке 1299 рублей. Reforged занимает на диске не менее 27 Гб. В соответствии с указаниями разработчиков, рекомендуемые системные требования предусматривают использование Intel Core i5-6400 либо AMD Ryzen 7 1700X в качестве процессора. Объём ОЗУ должен составлять 8 Гб, а в качестве видеокарты использоваться GeForce GTX 960 от компании NVIDIA либо Radeon R9 280X производства AMD.
Игра стала доступной ночью на 29 января. Расширенное обновление знакомой игры от Blizzard соединило две части оригинальной версии Warcraft III, носившие название Reign of Chaos и The Frozen Throne. Разработчики оставили сюжетную кампанию без изменений, но в полном объёме переработали движок, графическую часть, модели персонажей, а также внесли коррективы в баланс сил.
«Новая вариация эпической саги содержит свыше 4-х часов внутриигрового видео нового формата и современную озвучку», — отмечается на портале разработчиков.
Цена стандартной версии издания для поклонников игры из РФ заявлена на отметке 1299 рублей. Reforged занимает на диске не менее 27 Гб. В соответствии с указаниями разработчиков, рекомендуемые системные требования предусматривают использование Intel Core i5-6400 либо AMD Ryzen 7 1700X в качестве процессора. Объём ОЗУ должен составлять 8 Гб, а в качестве видеокарты использоваться GeForce GTX 960 от компании NVIDIA либо Radeon R9 280X производства AMD.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:50