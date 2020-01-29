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Игра Warcraft III: Reforged официально вышла и доступна для загрузки на ПК

Warcraft III: Reforged официально вышла и стала доступной для загрузки на компьютеры пользователей. Игра является дополненным продуктом ремастер-версии стратегии в фэнтезийном мире.

Игра стала доступной ночью на 29 января. Расширенное обновление знакомой игры от Blizzard соединило две части оригинальной версии Warcraft III, носившие название Reign of Chaos и The Frozen Throne. Разработчики оставили сюжетную кампанию без изменений, но в полном объёме переработали движок, графическую часть, модели персонажей, а также внесли коррективы в баланс сил.

«Новая вариация эпической саги содержит свыше 4-х часов внутриигрового видео нового формата и современную озвучку», — отмечается на портале разработчиков.

Цена стандартной версии издания для поклонников игры из РФ заявлена на отметке 1299 рублей. Reforged занимает на диске не менее 27 Гб. В соответствии с указаниями разработчиков, рекомендуемые системные требования предусматривают использование Intel Core i5-6400 либо AMD Ryzen 7 1700X в качестве процессора. Объём ОЗУ должен составлять 8 Гб, а в качестве видеокарты использоваться GeForce GTX 960 от компании NVIDIA либо Radeon R9 280X производства AMD.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:50

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