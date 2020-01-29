Названы заболевания человека, передавшиеся от животных





В 2012 году в Саудовской Аравии появился первый пациент с признаками пневмонии вирусного происхождения. С тех пор в мире зафиксировано больше 2,5 тысяч случаев передачи недуга в 27 странах. Чаще всего инфекция передается в Средней Азии, где распространено употребление в пищу молока верблюдов и их мяса. Ученые выявили в крови пациентов геном MERS-CoV, который мог распространится среди летучих мышей, а потом передаться верблюдам и людям. Медики предполагают, что разработанная в 2015 году вакцина может помочь в борьбе с китайским коронавирусом. Имеется мнение, что он передался от змеи “нулевому пациенту”.Истории также известна лихорадка Эбола, которую обнаружили в 1967 году, но в 2014-2015 годах от нее погибло 11-28 тысяч граждан из 11 стран. Изначально она передавалась людям от макак-крабоедов и других носителей. В 1983 году ученые впервые выделили первый подтип ВИЧ, который к современности унес более 32 млн жизней. Исследователи уверены, что этот вирус появился в Конго в 1920-х годах, когда передался от обезьяны к человеку. После мутации он попал в столицу страны, а затем в ближайшие города. В 1960-х его завезли на Гаити и Ямайку, откуда он попал в США.