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Итальянские ученые обнаружили “призрачные частицы” в недрах Земли

Итальянские ученые сумели выявить “призрачные частицы” в недрах Земли. Сделать открытие удалось посредством использования нейтринного детектора Borexino.

Сотрудники Лаборатории Национали-дель-Гран-Сассо приблизились к пониманию процессов, происходящих внутри Земли. Borexino обнаружил присутствие “призрачных частиц”, именуемых геонейтрино, которые почти не вступают во взаимодействие с веществами. В связи с этим они остаются почти не изученными. Данные элементы способны образовываться при распаде радиации в недрах планеты, и практически ежесекундно достигают верхнего слоя Земли. Borexino размещается на глубине свыше 1,4 тыс. м, будучи способным фиксировать подобные крошечные элементы. Оказалось, что “призрачные частицы” служат причиной свечения Земли.

Это открытие доказывает, что внутри планеты на постоянной основе осуществляются процессы, которые приводят к высвобождению большого количества энергии и тепла.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:44

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