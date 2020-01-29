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Пикап JAC T6 получил новый аксессуар для грузовой платформы

Для пикапа JAC T6 создали новый аксессуар. Китайская модель может получить специальный кунг для покрытия грузовой платформы позади кабины.
Пикап JAC T6 получил новый аксессуар для грузовой платформы

JAC T6 собирается на площадке в Казахстане для последующей реализации в РФ. Как стало известно, для авто предусмотрели специальную крышку, размещаемую поверх грузовой части корпуса. Этот кунг превращает платформу пикапа в полностью закрытый отсек. Специальный аксессуар может быть установлен непосредственно во время посещения дилера.

Ранее компания не выпускала пикапы с кунгами. Предложение такого дополнения стало инициативой группы «Джак автомобиль». Эксперты отметили, что новшество станет востребованным на рынке России и потенциально имеет возможность расширить клиентскую базу по данной конкретной модели. Созданием кунгов в нескольких версиях занимается одно из предприятий в РФ. Аксессуары отличаются отсутствием либо наличием оконных проёмов, видами бортов, цветовыми решениями.

Стоимость авто стартует с планки в 60 тысяч рублей. Максимальная стоимость модели составляет 120 тысяч рублей. Аксессуары для JAC T6 достаточно часто распространяются посредством интернета. Стоимость дополнения до 85 тысяч рублей. При этом устанавливать кунги в таких случаях предлагается самим собственникам авто.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:36

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