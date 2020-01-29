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В Сети опубликовали характеристики новых Moto G8 и Moto G8 Power

Moto G8 и Moto G8 Power в скором времени представят на презентации, основными плюсами которых эксперты называют наличие дисплея Max Vision и многомодульной камеры. В Сети также опубликовали другие характеристики новых смартфонов от американского бренда.

Детали о предстоящих Motorola Moto G8 и G8 Power стали доступны после пары утечек от инсайдеров, которые раскрывают большую часть характеристик и дают возможность оценить дизайн. Оба телефона оснащены дисплеями с вырезами и получили те же чипсеты Qualcomm Snapdragon 665, которые Motorola использовала в прошлогоднем Moto G8 Plus. В то время как стандартная батарея G8 имеет емкость батареи 4000 мАч, аккумулятор G8 Power насчитывает более 5000 мАч.

G8 Power обустроен дисплеем с разрешением 1080p, а в обычном варианте - до 720p. Первый гаджет также получит 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, пока Moto G8 станет доступным с 2 Гб или 4 Гб ОЗУ на выбор и 32 Гб или 64 Гб флэш-памяти. Наконец, телефоны выйдут в продажу с четырехмодульной камерой, которая включает в себя основной 16-мегапиксельный датчик, 2-мегапиксельный макро-объектив и 8-мегапиксельный широкоугольный сенсор, который дополняется 25-мегапиксельной селфи-камерой. Релиз этих продуктов состоится на презентации MWC 2020, которая будет проходить с 24 по 27 февраля.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:16

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