Дмитрий Песков оценил идею внести в Конституцию РФ термин “верховный правитель”





Оказалось, у Владимира Путина пока отсутствует четкая позиция по поводу того, чтобы отказаться от должности президента в пользу статуса “верховного правителя”. Подобная инициатива стала первой, в связи с чем в Госдуме идут дискуссии. По словам Пескова, рабочая группа, занимающаяся подготовкой поправок в Конституцию, ведет работу над значительным количеством предложений и собирает мнения. В ходе обсуждения некоторые идеи отсеются, а другие будут приниматься, что позволит комиссии принять решение.Известно, что предложение о внесении названия “верховный правитель” поступило от Владимира Жириновского. Политик уверен, что необходимо отказаться от иностранных названий госдолжностей в РФ.