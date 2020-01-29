Ольга Орлова затмила Ксению Бородину на съемках шоу "Бородина против Бузовой"

На своей странице в Instagram Ольга Орлова разместила совместный снимок с Ксенией Бородиной, отметив, что они похожи на сказочных героинь - Беляночку и Розочку. Та же фотография появилась и в микроблоге звезды проекта "Дом-2", коллеги Орловой Ксении Бородиной. Поклонники поспешили написать знаменитостям множество комплиментов, а некоторые подметили, что они одеты в похожем стиле.Нашлись и те, кто посчитал, что Ольга Орлова, несмотря на разницу в возрасте, смогла затмить Бородину своей красотой, хотя обе они выглядели очень эффектно., - писали фолловеры.