Ольга Орлова затмила Ксению Бородину на съемках шоу "Бородина против Бузовой"
Телеведущие Ольга Орлова и Ксения Бородина вместе провели недавний выпуск программы "Бородина против Бузовой". После эфира знаменитости опубликовали совместный снимок. Поклонники отметили, что 42-летняя экс-солистка группы "Блестящие" затмила свою 36-летнюю коллегу по "Дому-2".
На своей странице в Instagram Ольга Орлова разместила совместный снимок с Ксенией Бородиной, отметив, что они похожи на сказочных героинь - Беляночку и Розочку. Та же фотография появилась и в микроблоге звезды проекта "Дом-2", коллеги Орловой Ксении Бородиной. Поклонники поспешили написать знаменитостям множество комплиментов, а некоторые подметили, что они одеты в похожем стиле.
Нашлись и те, кто посчитал, что Ольга Орлова, несмотря на разницу в возрасте, смогла затмить Бородину своей красотой, хотя обе они выглядели очень эффектно. «Две куколки!», «Вы обе шикарны», «Ольга, какая вы хорошенькая», «Как не крути, а вы, Ольга, красивее», - писали фолловеры.
На своей странице в Instagram Ольга Орлова разместила совместный снимок с Ксенией Бородиной, отметив, что они похожи на сказочных героинь - Беляночку и Розочку. Та же фотография появилась и в микроблоге звезды проекта "Дом-2", коллеги Орловой Ксении Бородиной. Поклонники поспешили написать знаменитостям множество комплиментов, а некоторые подметили, что они одеты в похожем стиле.
Нашлись и те, кто посчитал, что Ольга Орлова, несмотря на разницу в возрасте, смогла затмить Бородину своей красотой, хотя обе они выглядели очень эффектно. «Две куколки!», «Вы обе шикарны», «Ольга, какая вы хорошенькая», «Как не крути, а вы, Ольга, красивее», - писали фолловеры.