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«Прекрасные!»: Историк моды Васильев растрогался, увидев влюбленных Собчак и Богомолова

Константин Богомолов покорил большинство своих подписчиков, выложив в интернет нежное фото с женой.

«Прекрасные!»: Историк моды Васильев растрогался, увидев влюбленных Собчак и Богомолова

Накануне известный режиссёр Константин Богомолов на своей страничке в Instagram опубликовал трогательный снимок со своей женой Ксенией Собчак. В кадре влюблённые запечатлены в объятиях друг друга. От фотографии просто веет милотой. Публикация вызвала волну восторженных комментариев со стороны многочисленных поклонников звёздной пары.

«Прекрасные!» – оставил восторженный комментарий Александр Васильев.


Не отстают от историка моды и другие пользователи Instagram. Многие отмечают, что влюблённые очень гармонично смотрятся, и за ними приятно наблюдать, когда они вместе. «Такая нежность и любовь исходит от вас через фото», «Спасибо за такое классное фото, фото с настроением и чувствами», «Очень классно, что вы нашли друг друга», «Верю, что это всё не на камеру, а по-настоящему!» – не перестают восхищаться снимком поклонники звёздной пары.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:25

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