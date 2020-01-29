«Прекрасные!»: Историк моды Васильев растрогался, увидев влюбленных Собчак и Богомолова
Константин Богомолов покорил большинство своих подписчиков, выложив в интернет нежное фото с женой.
Накануне известный режиссёр Константин Богомолов на своей страничке в Instagram опубликовал трогательный снимок со своей женой Ксенией Собчак. В кадре влюблённые запечатлены в объятиях друг друга. От фотографии просто веет милотой. Публикация вызвала волну восторженных комментариев со стороны многочисленных поклонников звёздной пары.
«Прекрасные!» – оставил восторженный комментарий Александр Васильев.
Не отстают от историка моды и другие пользователи Instagram. Многие отмечают, что влюблённые очень гармонично смотрятся, и за ними приятно наблюдать, когда они вместе. «Такая нежность и любовь исходит от вас через фото», «Спасибо за такое классное фото, фото с настроением и чувствами», «Очень классно, что вы нашли друг друга», «Верю, что это всё не на камеру, а по-настоящему!» – не перестают восхищаться снимком поклонники звёздной пары.
Накануне известный режиссёр Константин Богомолов на своей страничке в Instagram опубликовал трогательный снимок со своей женой Ксенией Собчак. В кадре влюблённые запечатлены в объятиях друг друга. От фотографии просто веет милотой. Публикация вызвала волну восторженных комментариев со стороны многочисленных поклонников звёздной пары.
«Прекрасные!» – оставил восторженный комментарий Александр Васильев.
Не отстают от историка моды и другие пользователи Instagram. Многие отмечают, что влюблённые очень гармонично смотрятся, и за ними приятно наблюдать, когда они вместе. «Такая нежность и любовь исходит от вас через фото», «Спасибо за такое классное фото, фото с настроением и чувствами», «Очень классно, что вы нашли друг друга», «Верю, что это всё не на камеру, а по-настоящему!» – не перестают восхищаться снимком поклонники звёздной пары.