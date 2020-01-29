«Прекрасные!»: Историк моды Васильев растрогался, увидев влюбленных Собчак и Богомолова

Накануне известный режиссёр Константин Богомолов на своей страничке в Instagram опубликовал трогательный снимок со своей женой Ксенией Собчак. В кадре влюблённые запечатлены в объятиях друг друга. От фотографии просто веет милотой. Публикация вызвала волну восторженных комментариев со стороны многочисленных поклонников звёздной пары.– оставил восторженный комментарий Александр Васильев.Не отстают от историка моды и другие пользователи Instagram. Многие отмечают, что влюблённые очень гармонично смотрятся, и за ними приятно наблюдать, когда они вместе.– не перестают восхищаться снимком поклонники звёздной пары.