"Надежда есть": Сергей Соседов заявил о "плохом состоянии" Анастасии Заворотнюк





Недавно в СМИ появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк перестали видеть в центре реабилитации, где она провела несколько месяцев. Сиделка заявила, что палата актрисы теперь пустует, а до исчезновения она даже приходила на групповые занятия в бассейне. Соседов отметил, что слышал о том, что его коллега находится в плохом состоянии, поэтому считает, что лечение в закрытом центре стало верным решением ее семьи. Шоумен уверен, что от постоянных обсуждений Заворотнюк не станет лучше. Он заметил, что в отличие от Жанны Фриске актриса находится в стабильном состоянии.Соседов выступил в поддержку родственников знаменитости, которые не разглашают информацию о состоянии Заворотнюк, подчеркнув, что говорить о болезнях с публикой неправильно.