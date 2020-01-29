Экс-телохранитель Леди Ди Кен Уорф: "Принц Гарри всегда ощущал превосходство над братом Уильямом"

Многие думали, что герцог Сассекский всю жизнь чувствовал себя «запасным принцем», так как ему изначально был уготовал другой путь, но на самом деле, принц Гарри сразу понял все очевидные плюсы своего выигрышного положения. Источники, которые близки к королевской семье, утверждают, что супруг Меган Маркл всегда стремился к самостоятельно жизни. Ему нравилось, что для него это вполне реально, а для его старшего брата – нет. В результате, принц Гарри отрекся от королевского титула, а Уильям остался исполнять официальные обязанности, так как он является будущим монархом.Как рассказал Кен Уорф, младший брат часто дразнил старшего по поводу того, что у него есть свобода. Однажды принц Гарри заявил, что «может делать что угодно, так как он не будет королем». Решение герцогов Сассекских о переезде в Канаду отразилось на всех членах королевской семьи. Теперь у них увеличится перечень официальных обязанностей, которые ранее исполняли принц Гарри и Меган Маркл.