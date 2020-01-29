Ксения Собчак показала интерьер своей арендованной виллы на Мальдивах за 25 000 долларов в день





Вилла с двумя этажами построена из дерева. На первом этаже расположен просторный холл, где можно поесть за большим обеденным столом, есть зона для просмотра фильмов с большим удобным диваном. Рядом расположили барную стойку, есть кухня для приготовления еды. В этой зоне также можно отдохнуть. Возле холла, как показала Собчак, расположили большую террасу с лежаками и собственным бассейном.На второй этаж Ксения Собчак поднялась по большой красивой винтовой лестнице, там расположились спальни. На крыше виллы обустроили еще одну зону отдыха, там открывается вид на море, а посидеть можно на удобных топчанах. Ездит Ксения Собчак на эту виллу вместе с друзьями уже не первый год.