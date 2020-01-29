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Ксения Собчак показала интерьер своей арендованной виллы на Мальдивах за 25 000 долларов в день

Только недавно Ксения Собчак вернулась в Москву из отпуска, который она провела вместе с Константином Богомоловым и сыном Платоном в Куршевеле, а затем на Мальдивах. Перед отъездом звезда решила показать поклонниками виллу, где она жила вместе с друзьями. Аренда стоила 25 тысяч долларов в сутки.
Ксения Собчак показала интерьер своей арендованной виллы на Мальдивах за 25 000 долларов в день

Вилла с двумя этажами построена из дерева. На первом этаже расположен просторный холл, где можно поесть за большим обеденным столом, есть зона для просмотра фильмов с большим удобным диваном. Рядом расположили барную стойку, есть кухня для приготовления еды. В этой зоне также можно отдохнуть. Возле холла, как показала Собчак, расположили большую террасу с лежаками и собственным бассейном.

На второй этаж Ксения Собчак поднялась по большой красивой винтовой лестнице, там расположились спальни. На крыше виллы обустроили еще одну зону отдыха, там открывается вид на море, а посидеть можно на удобных топчанах. Ездит Ксения Собчак на эту виллу вместе с друзьями уже не первый год.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:47

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