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Эксперты WADA назвали ложными данные более сотни спортсменов из лаборатории в Москве

Всемирное антидопинговое агентство недавно провело мониторинг лаборатории в Москве на достоверность предоставляемых данных. Эксперты WADA назвали ложной информацию о более чем сотне спортсменов из России.

WADA установило, что данные о допинге как минимум 145 российских спортсменов были подделаны. Отдел разведки и расследований организации вместе с независимыми экспертами-криминалистами ранее изучил образцы из московской лаборатории. Комитет рекомендовал запретить России участвовать в Олимпийских играх и паралимпийских играх в Токио в 2020 году, а также в крупных спортивных мероприятиях сроком на четыре года.

Агентство ранее признало РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в 2015 году, в ответ на систематические нарушения со стороны отечественных спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи 2014 года. Позднее статус организации временно восстановили в 2018 году, однако подобный раскрывшийся нюанс может воспрепятствовать полному признанию. Стоит отметить, что 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА решил не согласиться с санкциями от WADA. Подобный вердикт был установлен общим собранием действующих членов и повлечёт за собой разбирательство в CAS.

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Спорт / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:50

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