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Певица Asti опубликовала фото с родной сестрой

Певица Asti опубликовала фото с родной сестрой. В комментарии она рассказала об отношениях с родственницей, которую подписчики нашли очень похожей на звезду.
Певица Asti опубликовала фото с родной сестрой

Анна Дзюба, которая известна под псевдонимом Asti, опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она позирует вместе с сестрой Тамилой. Разница в возрасте между ними составляет 7,5 лет. Тамила Дзюба воспитывает троих детей. Певица также рассказала о том, что в детстве они с сестрой не были особо дружны. Между девочками часто возникали ссоры, хотя старшая сестра всегда старалась опекать младшую. Во взрослой жизни они нашли общий язык и стали неразлучны. Родственницы вместе учились готовить, и даже помогать в родах Тамила пригласила сестру. Asti отметила, что многие не верят, что они действительно родные.

Поклонники с восторгом восприняли публикацию. Многие отметили, что девушки похожи, несмотря на разный цвет волос. Кто-то из подписчиков отметил, что особенно схожи они глазами и манерой улыбаться.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:19

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